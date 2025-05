Comportarsi bene per invecchiare meglio evento Lions Club su come prevenire le malattie della terza età

Il Lions Club Messina Ionio, guidato da Mariangela Giammella, in collaborazione con l'Università della Terza Età di Messina, presieduta da Basilio Maniaci, organizza un evento dedicato alla prevenzione delle malattie della terza età. La tavola rotonda si concentrerà sull'importanza di comportamenti sani e un'alimentazione virtuosa per invecchiare meglio, sottolineando il valore della prevenzione primaria.

Nel segno della prevenzione primaria, fondata sui comportamenti e l’uso virtuoso del cibo, il Lions Club Messina Ionio, presieduto da Mariangela Giammella, in partnership con l’Università della Terza Età di Messina, presieduto da Basilio Maniaci, promuove e organizza una tavola rotonda dal tema... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Comportarsi bene per invecchiare meglio", evento Lions Club su come prevenire le malattie della terza età

Se ne parla anche su altri siti

Meglio avere una vita regolare per invecchiare più lentamente - Sì, avere una vita regolare fa invecchiare più lentamente e meglio. Secondo uno studio dell ... Fare attività fisica e dormire bene per "campare cent'anni" "Lo studio in questione ha il ... 🔗Lo riporta msn.com

?????? Fermare l’Invecchiamento e Vivere per sempre! ??????? #shorts