Comolli la prossima settimana sarà in Italia per cominciare la sua avventura alla Juventus

Damien Comolli è pronto a intraprendere una nuova avventura alla Juventus, dopo essersi dimesso dalla presidenza del Tolosa. La sua assunzione segna l'inizio di un riassetto societario tanto atteso, fondamentale per il possibile ritorno di Antonio Conte. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il rinnovo e il futuro del club bianconero.

La Juventus finalmente si muove, il tanto atteso riassetto societario, che sarebbe la base per il ritorno di Antonio Conte in bianconero, è cominciato. Damien Comolli si è dimesso dalla presidenza del Tolosa e,s secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, andrà alla Juventus

