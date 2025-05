La Juventus è sempre più vicina a dare un'importante opportunità a Damien Comolli, con nuovi contatti avviati tra il francese e il presidente Elkann. Il club sembra pronto ad affidargli un incarico significativo, aprendo la strada a potenziali sviluppi nel mercato. Scopriamo i dettagli di questa possibile collaborazione e le implicazioni future per la società bianconera.

Comolli Juventus sempre più vicini: nuovi contatti con Elkann, club pronto ad affidargli questo incarico. I dettagli e cosa può succedere adesso. Nelle ultime ore è stato accostato con sempre maggiore insistenza il nome di Damien Comolli al mercato Juventus. Il francese potrebbe entrare in società nel ruolo di amministratore delegato alla Marotta, ovvero con competenze specificamente calcistiche. L’attuale presidente del Tolosa conosce bene Elkann per altre vie (non legate al mondo del pallone): i due si sarebbero già parlati e l’affare potrebbe davvero andare in porto a breve. Lo scrive la Gazzetta dello Sport... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com