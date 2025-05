Comolli Juventus il messaggio dell’ex presidente del Tolosa | Mi dimetto con effetto immidiato la decisione più complicata Qui 5 anni straordinari

Damien Comolli, ex presidente del Tolosa e futuro dirigente della Juventus, ha annunciato con un messaggio su X la sua decisione di dimettersi dal club francese dopo cinque anni straordinari. Scopri le sue parole di addio e come questa nuova avventura potrebbe influenzare il suo percorso con i bianconeri.

Comolli Juventus, il messaggio dell’ex presidente del Tolosa che dice addio al club francese: le dichiarazioni. Damien Comolli si appresta a diventare un nuovo dirigente della Juve. Con un lungo post su X ha salutato il Tolosa, club di cui era presidente. PAROLE – «Oggi mi sono dimesso dalla carica di Presidente del Toulouse FC con effetto immediato. Questa è senza dubbio la decisione più complicata che abbia mai dovuto prendere a livello professionale in tutta la mia carriera, e ci sto riflettendo ormai da diversi mesi. Perché i legami affettivi che si creano con il club, lo staff, i giocatori, gli allenatori e la città di Tolosa sono incredibilmente forti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juventus, il messaggio dell’ex presidente del Tolosa: «Mi dimetto con effetto immidiato, la decisione più complicata. Qui 5 anni straordinari»

