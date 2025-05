Comolli Juventus | c’è già la data del suo arrivo in Italia! Quante novità in dirigenza | ecco cosa succederà

Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, sta per approdare in Italia per unirsi alla dirigenza della Juventus. Con lui, si preannunciano importanti novità, tra cui l'arrivo di Giorgio Chiellini e Tognozzi. In questo articolo esploreremo gli sviluppi significativi che caratterizzeranno il futuro del club bianconero e le strategie che si stanno delineando per rilanciarne le ambizioni.

Comolli Juventus: il dirigente è prossimo ad approdare in Italia! Insieme a l’ex Tolosa ci saranno anche Chiellini e Tognozzi Si delineano sviluppi significativi sul futuro di Damien Comolli, ormai dimissionario dalla presidenza del Tolosa e pronto a iniziare un nuovo capitolo alla Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il dirigente francese approderà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Comolli Juventus: c’è già la data del suo arrivo in Italia! Quante novità in dirigenza: ecco cosa succederà

Sportmediaset - Juventus, nuova idea per la dirigenza: chi è Damien Comolli e quell'accusa ad Andrea Agnelli - La Juventus sta valutando un'innovativa strategia dirigenziale, con Damien Comolli, presidente del Tolosa, al centro dell'attenzione. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Damien Comolli, il dirigente che piace alla Juve; Comolli tipped for key role in Juventus board overhaul; Sportmediaset - Juventus, nuova idea per la dirigenza: chi è Damien Comolli e quell'accusa ad Andrea Agnelli; Chi è Damien Comolli, lo scopritore di Modric che potrebbe diventare dirigente della Juventus. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus: Comolli si libera, attesa per Conte. Il piano dei bianconeri - Damien Comolli è l’uomo che ha scoperto Luka Modric, offrendogli la prima vera occasione per accedere al grande calcio dalla porta principale. È colui che ha visto del… Leggi ... 🔗Scrive informazione.it

Juventus , Damien Comolli ha annunciato l'addio al Tolosa: come può cambiare la dirigenza bianconera - Dopo cinque anni il presidente del Tolosa, Damien Comolli, ha rassegnato le dimissioni dal club francese ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. A darne notizia. 🔗Segnala msn.com

Juventus, Di Marzio: 'Comolli la prossima settimana sarà a Torino, firmerà un triennale' - La Juventus ha trovato un nuovo amministratore delegato, si tratta di Damien Comolli: il dirigente ha appena lasciato il Tolosa ... 🔗Lo riporta it.blastingnews.com

NEW JUVENTUS COACH: THE DATE IS HERE!