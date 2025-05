Comolli Juve | quando arriverà in Italia per firmare coi bianconeri Novità in dirigenza | da Chiellini a Tognozzi cosa succederà

Damien Comolli è pronto a fare il suo ingresso nel mondo della Juventus, con il suo arrivo in Italia imminente per firmare ufficialmente. Questo cambiamento segna un nuovo capitolo per la dirigenza bianconera, che vedrà anche la presenza di Giorgio Chiellini e Giovanni Tognozzi. Resta da capire tutte le novità che questi sviluppi porteranno per il futuro del club.

Comolli Juve: il dirigente francese è prossimo ad approdare in Italia per firmare! Insieme a lui ci saranno Chiellini e Tognozzi. Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Damien Comolli. Il francese, ormai dimissionario dalla carica del presidente del Tolosa, è già rivolto alla sua prossima avventura alla Juve. Secondo quando riferito da Gianluca Di Marzio, il suo avvento in bianconero si materializzerà nel corso della prossima settimana. Il dirigente francese arriverà a Torino per firmare un contratto triennale. Tuttavia, questa non sarà l'unica novità. Il suo arrivo nel CdA juventino verrà accompagnato da Giorgio Chiellini e dal ritorno di Matteo Tognozzi.

