Comolli Juve il suo arrivo a Torino è sempre più probabile! Potrebbe ricoprire una di queste due cariche Cosa filtra sul suo possibile approdo in bianconero

Damien Comolli è in pole position per entrare a far parte della dirigenza della Juventus. Con il suo arrivo a Torino che diventa sempre più probabile, si prospettano due possibili cariche per lui. Scopriamo cosa emerge riguardo al suo possibile approdo in bianconero e quale ruolo potrebbe ricoprire nel nuovo corso della società torinese.

Comolli Juve, c’è posto per lui in dirigenza! Potrebbe ricoprire queste due cariche. Cosa filtra sul suo approdo in bianconero. Damien Comolli è il profilo che potrebbe inaugurare il nuovo corso dirigenziale della Juve. L’ex presidente tra le altre del Tolosa è sempre più prossimo a un ingresso all’interno del CdA bianconero. Lo conferma anche Luca Cilli sul proprio profilo X. Il giornalista di Sky Sport asserisce che sono due i ruoli che potrebbe ricoprire il dirigente: amministratore delegato o direttore generale. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve, il suo arrivo a Torino è sempre più probabile! Potrebbe ricoprire una di queste due cariche. Cosa filtra sul suo possibile approdo in bianconero

Comolli Juve (Tuttosport), c'è il suo nome per implementare la dirigenza: annuncio già nei prossimi giorni? I dettagli - La Juventus potrebbe presto annunciare un'importante novità dirigenziale, con il nome di Comolli che circola insistentemente.

