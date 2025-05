Comolli Juve i tifosi del Tolosa lo incoronano sui social | Cinque anni che resteranno nei nostri cuori il migliore che abbiamo mai avuto Sei nella storia – GALLERY

Damien Comolli, recentemente passato dalla guida del Tolosa alla Juventus, è stato celebrato dai tifosi francesi, che lo incoronano come uno dei migliori presidenti mai avuti in cinque anni di successi e momenti indimenticabili. Scopri la gallery con i commenti dei supporter e i motivi per cui Comolli resterà nei cuori di tutti.

Comolli Juve, i tifosi del Tolosa lo incoronano: la GALLERY con i commenti dei supporter francesi dopo l’addio del presidente. Damien Comolli ha lasciato ufficialmente la carica di presidente del Tolosa per iniziare una nuova avventura nella dirigenza della Juve. Sotto la lunga lettera d’addio del presidente al club francese, sono stati molti i commenti dei tifosi che hanno voluto ringraziare Comolli per l’operato in questi anni e per aver riportato il Tolosa ai vertici della Ligue 1. Cinq ans gravés dans nos cœurs? Merci Damien Comolli pour avoir relevé le TFC, pour la remontée en Ligue 1, cette Coupe de France historique et notre aventure européenne qui a fait vibrer tout un peuple. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve, i tifosi del Tolosa lo incoronano sui social: «Cinque anni che resteranno nei nostri cuori, il migliore che abbiamo mai avuto. Sei nella storia» – GALLERY

Comolli Juve, conferme sul possibile nuovo ingresso in società: l’attuale presidente del Tolosa potrebbe assumere quel ruolo. Rivelazione - Negli ultimi sviluppi riguardanti il futuro dirigenziale della Juventus, emergono conferme su un possibile nuovo ingresso in società. 🔗continua a leggere

