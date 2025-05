Comolli Juve altro tassello verso il suo approdo a Torino! Ha fatto questa scelta manca solo l’ufficialità Ultimissime

Damien Comolli è sempre più vicino a diventare il nuovo dirigente della Juventus, completando un altro tassello verso il suo approdo a Torino. Dopo la sua scelta strategica, si attende ora solo l'ufficialità dell'annuncio. L'ex presidente del Tolosa potrebbe assumere un ruolo chiave nella ristrutturazione della società bianconera, aprendo a nuove prospettive e ambizioni.

Stando a quanto emerso sulle colonne de L'Équipe, il dirigente francese ha rassegnato le dimissioni da presidente del club francese. La comunicazione ai suoi dipendenti è già avvenuta.