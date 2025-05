Como fugge alla vista della polizia e lancia la droga nella siepe | denunciato giovane di Prestino

La polizia di Stato di Como ha denunciato un giovane di 21 anni di Prestino dopo un tentativo di fuga durante un controllo. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, ha lanciato della droga nella siepe prima di provare a eludere la cattura. L'episodio evidenzia la continua lotta delle autorità contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

La polizia di stato di Como, nella serata di luned√¨, ha denunciato in stato di libert√† un comasco di 21 anni, residente nel quartiere di Prestino, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era gi√† stato segnalato in precedenza per il... 🔗 Leggi su Quicomo.it ¬© Quicomo.it - Como, fugge alla vista della polizia e lancia la droga nella siepe: denunciato giovane di Prestino

