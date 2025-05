Commissione a porte chiuse per il Pgt minoranze in subbuglio | Non c' erano regole

La commissione a porte chiuse convocata dall'assessore Giuseppe Rusconi ha suscitato forti tensioni tra le minoranze consigliari, evidenziando una persistente mancanza di rispetto istituzionale da parte della Giunta Comunale. Durante l'incontro, svoltosi senza regole chiare, le opposizioni hanno denunciato l'assenza di trasparenza, chiedendo un confronto aperto e democratico sul PGT, fondamentale per il futuro della comunità.

In aula, durante la commissione voluta a porte chiuse dall'assessore Giuseppe Rusconi, purtroppo le minoranze consigliari si sono scontrate ancora una volta con la mancanza di rispetto istituzionale da parte della Giunta Comunale. La commissione secretata che doveva vedere tutti i partecipanti in.

