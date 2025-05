Commercio e turismo il grido delle categorie | L' economia delle crociere è un motore essenziale per la città

Le associazioni di categoria di Livorno, Confcommercio e Confesercenti, lanciano un appello per difendere l'importanza del settore crocieristico, considerato un pilastro fondamentale per l'economia locale. Il recente flash-mob ha messo in luce le preoccupazioni delle categorie legate al commercio e al turismo, evidenziando come il motore economico della città dipenda in gran parte dall'industria delle crociere.

"L'economia di Livorno non può fare a meno del settore crocieristico, che rappresenta un motore essenziale per la città". La voce unanime è quella che arriva dalle associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, che in queste ore sono intervenute a seguito del flash-mob di domenica. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Commercio e turismo, il grido delle categorie: "L'economia delle crociere è un motore essenziale per la città"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pescara: “Commercio e turismo come in lockdown, servono aiuti e ristori” - Pescara. Grido d’aiuto da Confcomercio per la crisi del settore turismo e commercio. “Purtroppo fra diffusione dei contagi, quarantene imposte o che le persone si auto impongono, siamo entrati di ... 🔗abruzzo.cityrumors.it scrive

Crisi commercio e turismo, il sindaco Merola riunisce i parlamentari bolognesi e le associazioni di categoria - Per affrontare lo spinoso tema delle attività colpite dalle restrizioni per il contenimento del Coronavirus, commercio, ristorazione e turismo. il sindaco Virginio Merola ha riunito i parlamentari ... 🔗Da bolognatoday.it

Turismo. Camera Commercio Roma presentata workshop internazionale - Turismo e Moda, del Convention Bureau Roma e Lazio e in collaborazione con le altre Camere di Commercio del Lazio e le Associazioni di categoria. Il ‘Buy Lazio & Rome’ è una piattaforma di incontro ... 🔗Segnala ilmetropolitano.it

Il turismo diventa 4.0 con l'EDT