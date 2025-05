Come trasferire la musica da Mac ad Android in modo facile

Cambiare da iPhone ad Android può sembrare complicato, specialmente quando si tratta di trasferire la tua preziosa libreria musicale da un Mac. In questo articolo, esploreremo alcune soluzioni semplici ed efficaci per spostare la musica sul tuo nuovo dispositivo Android, rendendo il tuo passaggio fluido e senza stress. Scopri come riprendere il controllo della tua musica in pochi semplici passaggi!

Cambiare smartphone da iPhone ad Android è un po' come trasferirsi in una nuova città: eccitante, ma con qualche scatolone da sistemare. Uno dei più pesanti? La tua libreria musicale. Se usi un Mac, potresti pensare che trasferire i tuoi brani su un dispositivo Android sia un'impresa, visto che Apple e Google non vanno esattamente d'accordo. Comunque sia, che tu abbia una collezione di MP3 ben organizzata, una vecchia libreria iTunes o un abbonamento a Apple Music, ci sono modi semplici e gratuiti per portare la tua musica sul nuovo smartphone, anche senza usare un cavo USB. LEGGI ANCHE -> Migliori App Android per sentire musica e gestire mp3 Se usi un Mac con macOS Catalina (2019) o successivo, iTunes è sparito, sostituito da Apple Music per la gestione della musica e Finder per la sincronizzazione...

