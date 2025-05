Come sta Alessio Martinelli dopo la tremenda caduta al Giro d’Italia | la foto dall’ospedale

Alessio Martinelli sta recuperando dopo la grave caduta avvenuta durante la 16esima tappa del Giro d'Italia. Grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi, il corridore è stato trasportato all'ospedale di Trento, dove gli esami hanno escluso fratture, rimarcando solo traumi al mento e al gluteo destro. Ecco l'aggiornamento sulle sue condizioni e una foto dall'ospedale.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, recuperando il corridore che è rimasto sempre cosciente. Trasportato all’ ospedale di Trento, gli esami medici hanno escluso fratture, evidenziando soltanto traumi al mento e al gluteo destro. La caduta di Alessio Marinelli durante la 16esima tappa del Giro d’Italia ha fatto prendere un grande spavento, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Il suo team, il Vfgroup Bardiani CSF Faizanè, ha rassicurato i tifosi pubblicando una foto del ciclista in ospedale, dove Martinelli è apparso con un sorriso e il pollice alzato, segno di ottimismo e sollievo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Come sta Alessio Martinelli dopo la tremenda caduta al Giro d’Italia: la foto dall’ospedale

Dopo la caduta, Martinelli sta meglio. Brutto spavento per il giovane campione di ciclismo.