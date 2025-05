Come si fa a desiderare una donna che vota e parla di politica?

Nel saggio di Roberto Calasso, l’autore esplora il desiderio verso una donna che si intreccia con l'impegno politico e intellettuale. Attraverso la figura di una giovane attratta da letture e dibattiti, si pone la questione di come il fascino si trasformi quando si confronta con l'emancipazione e la consapevolezza critica. Un viaggio che invita a riflettere sulle complessità dell'attrazione nell'era moderna.

“All’epoca possedevo, credo, tutte le qualità per piacere a Roberto. Ero bella, non andavo a votare, non leggevo i giornali, non provavo interesse per le mode e le manie del momento, ero figlia di uno scrittore e preda di un famelico appetito per i libri”. Roberto, che è Roberto Calasso, di donne se ne intendeva: davvero, come si fa a desiderare una donna che va a votare e che parla di politica? Meglio che parli di poesia, di vestiti, di giardini, di anatre all’arancia, come Anna Katharina Fröhlich che di Calasso fu prima l’amante e poi la madre dei due figli e che ora ha scritto “La trama dell’invisibile” (Mondadori)... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Come si fa a desiderare una donna che vota e parla di politica?

