Come sarà il nuovo consiglio comunale dopo l' elezione a sindaca di Silvia Salis | Video

Come si compone il nuovo consiglio comunale, eletto con le elezioni di domenica e lunedì: tra le novità, l’ampia presenza di consiglieri che per la prima volta siederanno nella Sala Rossa di Palazzo Tursi, 18 su 40. E molti arrivano dai municipi: questo potrebbe tradursi in una maggiore presenza dei territori in consiglio. Rimasti fuori alcuni assessori della giunta Piciocchi nelle fila del centro-destra. Ne parla Annamaria Coluccia della redazione cronaca di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it