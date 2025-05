Come sarà il nuovo consiglio comunale dopo l' elezione a sindaca di Silvia Salis | Video

Dopo le recenti elezioni, il nuovo consiglio comunale di Genova si prepara a un importante rinnovamento con l’elezione di Silvia Salis a sindaca. Con 18 consiglieri su 40 provenienti per la prima volta dalla Sala Rossa di Palazzo Tursi e molti ancora dai municipi, questo nuovo assetto promette una maggiore presenza dei territori e un cambiamento nelle dinamiche di rappresentanza cittadina.

Come si compone il nuovo consiglio comunale, eletto con le elezioni di domenica e lunedì: tra le novità, l'ampia presenza di consiglieri che per la prima volta siederanno nella Sala Rossa di Palazzo Tursi, 18 su 40. E molti arrivano dai municipi: questo potrebbe tradursi in una maggiore presenza dei territori in consiglio. Rimasti fuori alcuni assessori della giunta Piciocchi nelle fila del centro-destra. Ne parla Annamaria Coluccia della redazione cronaca di Genova.

