Come perdere una figlia | il commovente addio della docente a Martina la 14enne uccisa ad Afragola

In un intenso e toccante tributo, la docente di Martina, una quattordicenne tragicamente uccisa ad Afragola, condivide i ricordi di momenti leggeri e affettuosi trascorsi insieme. Le parole affettuose, intrise di nostalgia e dolore, raccontano di un addio che lascia un vuoto profondo, mentre la comunità si unisce nel lutto per una giovane vita spezzata, simbolo di un'innocenza perduta.

“Prof. Carbonaro, no Carbonara. Dai Martina, che a me piace la carbonara e tu sei bella e buona come un piatto di carbonara.” Così scherzavano in classe, tra una lezione e l’altra. Ora, quelle parole tornano indietro come un eco doloroso, in un post che è diventato virale: è l’ultimo saluto di una docente alla . L'articolo “Come perdere una figlia”: il commovente addio della docente a Martina, la 14enne uccisa ad Afragola Teleclubitalia... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Come perdere una figlia”: il commovente addio della docente a Martina, la 14enne uccisa ad Afragola

