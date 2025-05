come liberarsi dai social media per riconquistare il tempo e la libertà mentale

Nel contesto della rivoluzione digitale, la Generazione Z si trova spesso intrappolata nell'iper-connessione dei social media. Questo articolo esplora il percorso di Gabriela Nguyen, studentessa che decide di liberarsi dalla schiavitù delle piattaforme social, per riconquistare il tempo e la libertà mentale, offrendo spunti utili a chi desidera disintossicarsi dall'onnipresente mondo digitale.

Nel cuore della rivoluzione digitale, la Generazione Z è cresciuta immersa in un flusso incessante di notifiche, like e infiniti. Per molti, la presenza costante dei social media è diventata un elemento imprescindibile della vita quotidiana, ma per altri, come Gabriela Nguyen, studentessa della Harvard Graduate School of Education, questa realtà ha rappresentato una trappola da cui è necessario liberarsi. Nguyen, cresciuta nella Silicon Valley, ha vissuto sin dall'infanzia l'esperienza di essere "un topo da laboratorio" di un mondo iperconnesso, dove la tecnologia prometteva di curare la solitudine e democratizzare la conoscenza, ma che invece ha spesso amplificato isolamento e distrazioni...