Come diventare tedofori dei Giochi invernali di Milano Cortina e portare la fiamma olimpica | aperte le candidature

In vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Coca-Cola offre a tutti l'opportunità di diventare tedofori e portare la fiamma olimpica. Questa iniziativa rappresenta un invito a vivere e condividere i valori olimpici, trasformando un sogno in realtà per molti cittadini. Scopri come partecipare e unisciti a questo emozionante viaggio!

In vista dei prossimi Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Coca-Cola (presenting partner ufficiale del Viaggio della Fiamma Olimpica), lancia una straordinaria opportunità aperta a tutti i cittadini: diventare tedofori olimpici. Un’occasione unica per chi desidera incarnare i valori... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Come diventare tedofori dei Giochi invernali di Milano Cortina e portare la fiamma olimpica: aperte le candidature

