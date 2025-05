Come diventare imprenditori | a Isnello un corso per i giovani delle Madonie

Il corso di formazione per giovani aspiranti imprenditori delle Madonie debutta giovedì 29 maggio a Isnello. Organizzato da TGlobal srl in collaborazione con il Comune, questo progetto, parte del programma Itinera, offre un'opportunità unica per chi sogna di avviare la propria attività, fornendo competenze e risorse necessarie per affrontare il mondo imprenditoriale.

