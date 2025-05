Come cambia il tabellone di Musetti con l’eliminazione di Ruud Pazzesca autostrada per Alcaraz

L'eliminazione shock di Casper Ruud al secondo turno del Roland Garros apre nuove strade nel tabellone per i tennisti in competizione, tra cui il giovane talento Carlos Alcaraz. Dopo la sconfitta contro il portoghese Nuno Borges, Ruud lascia spazio a una possibile ascesa di Musetti e altri concorrenti, cambiando radicalmente le dinamiche del torneo parigino. Scopriamo come questa sorprendente partenza influisca sul percorso degli atleti rimasti.

Uno degli uomini più attesi al Roland Garros è crollato al secondo turno: Casper Ruud è stato battuto dal portoghese Nuno Borges con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1, 6-0 e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria sulla terra rossa di Parigi. Il tennista norvegese è uno degli uomini più quotati del circuito su questa superficie, era reduce dalla vittoria al Masters 1000 di Madrid e dai quarti di finale degli Internazionali d'Italia, ma soprattutto ha disputato l'atto conclusivo nella capitale francese nel 2022 e nel 2023. Il numero 8 del mondo è crollato nettamente dopo aver dettato legge nel primo set, saluta il mattone tritato transalpino con grande anticipo, sprofonderà nel ranking ATP (ben che vada occuperà il tredicesimo posto) e naturalment e la sua eliminazione stravolge la parte di tabellone che occupava, visto che stiamo parlando della testa di serie numero 7 del seeding.

