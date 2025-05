Coltelli teaser e mazze da baseball | blitz della Polizia ad Avellino

Un blitz della polizia ad Avellino ha portato al sequestri di coltelli, teaser e mazze da baseball, in un'operazione mirata a prevenire e reprimere reati nel centro cittadino. I servizi di controllo del territorio sono stati intensificati, con particolare attenzione alle aree più critiche durante le ore serali, per garantire maggiore sicurezza alla comunità .

Tempo di lettura: 3 minuti Nel capoluogo sono stati predisposti mirati servizi di controllo del territorio, al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati in genere, attenzionando, in particolare, le zone del centro cittadino interessate, soprattutto nelle ore serali, dalla presenza di numerosi giovani, per prevenire disordini nei locali pubblici e nei luoghi di intrattenimento.  A seguito delle attività svolte, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria n. 6 persone per porto abusivo di armi. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati numerosi oggetti atti ad offendere, tra cui teaser, coltelli e mazze da baseball pronti all'uso, rinvenuti addosso ai denunciati in prossimità di luoghi pubblici molto affollati...

