Colpo Napoli la trattativa è già ai dettagli | il top player arriva dalla Ligue 1!

Il Napoli si prepara a un’importante mossa di mercato, con l'ingaggio di un top player proveniente dalla Ligue 1. La trattativa è già ai dettagli e rappresenta un primo significativo colpo per il club azzurro, in un periodo di grande intensità tra incertezze e nuove strategie. Scopriamo di più su questa operazione che potrebbe rivoluzionare la squadra.

Il Napoli batte il primo colpo di mercato. Nelle ultime ore, è arrivato un annuncio importantissimo per il club azzurro. Sono giorni molto intensi per il Napoli. La società azzurra, oltre a dover fare i conti con l'incertezza legata al futuro di Conte, è costretta a lavorare anche con estrema attenzione al mercato. Quest'ultimo, è ovviamente cruciale per il futuro e non sono accettati errori. Negli ultimi minuti, però, il club azzurro avrebbe chiuso un importante colpo in entrata. A darne l'annuncio è stato Valter De Maggio. Zhegrova ad un passo dal Napoli: l'annuncio di De Maggio. Edon Zhegrova è un profilo che i tifosi del Napoli conoscono bene ormai.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata. 🔗continua a leggere

