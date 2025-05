Colpo di scena Fiorentina | Palladino si è dimesso

Un colpo di scena clamoroso scuote la Fiorentina: Raffaele Palladino si è dimesso, lasciando aperto un vortice di incertezze. La società sta cercando disperatamente di convincerlo a tornare sui suoi passi, mentre i tifosi si interrogano sul futuro della squadra. Cosa ha portato a questa decisione improvvisa e quale sarà il destino della Fiorentina?

Colpo scena clamoroso in casa Fiorentina: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso, con la società intenta a provare il tutto per tutto per convincerlo... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

