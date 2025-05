Colpo di scena Fiorentina | Palladino si è dimesso L'Atalanta ci pensa

Colpo di scena in casa Fiorentina: Raffaele Palladino ha presentato le sue dimissioni, lasciando la dirigenza in una situazione di emergenza. La società toscana è ora al lavoro per trovare una soluzione, mentre l'Atalanta si mostra interessata al futuro del tecnico. Le prossime ore saranno decisive per capire l'evoluzione di questa situazione che ha già scosso il mondo del calcio.

Colpo scena clamoroso in casa Fiorentina: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso, con la società intenta a provare il tutto per tutto per convincerlo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorentina, per Palladino gioie e dolori: il finale ha deluso; Primavera, Roma-Fiorentina 1-1: finisce in parità la prima frazione di gioco; Da Conte a Tudor e Fabregas: le percentuali di permanenza dei tecnici della Serie A; News Udinese – Colpo di scena! Runjaic recupera un big per l’ultima gara. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Colpo di scena Fiorentina: Palladino si è dimesso - Colpo scena clamoroso in casa Fiorentina: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso, con la società intenta a provare il tutto per tutto per convincerlo a cambiare idea.. 🔗Riporta calciomercato.com

Fiorentina, clamorose dimissioni di Raffaele Palladino - Raffaele Palladino, clamorose dimissioni: la Fiorentina tenta di convincerlo a restare, ma l'ex Monza sembra deciso a lasciare l'incarico. 🔗Secondo europacalcio.it

Palladino-Fiorentina verso l'addio: l'allenatore si sarebbe dimesso - Una decisione spiazzante da parte del tecnico: Palladino si sarebbe dimesso dalla guida tecnica della Fiorentina ... 🔗laziopress.it scrive