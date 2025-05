Colpo di mercato per l’Inter arriva Henrique dal Marsiglia | giocherà il Mondiale per Club Sportmediaset

L'Inter mette a segno un colpo di mercato di rilievo, assicurandosi Luis Henrique dal Marsiglia. L'esterno brasiliano, che compirà 24 anni a dicembre, si prepara a unirsi alla squadra in vista del Mondiale per Club e della prossima stagione. Secondo Sportmediaset, l'accordo è stato quasi completamente definito, promettendo di rafforzare ulteriormente la rosa nerazzurra.

Primo colpo importante dell’Inter in vista del Mondiale per Club e della prossima stagione. Stando ai colleghi di Sportmediaset, la compagine nerazzurra avrebbe definito gli ultimi dettagli per l’arrivo a Milano di Luis Henrique. L’esterno brasiliano, 24 anni a dicembre, lascerà il Marsiglia per una cifra di 23 milioni più bonus. Di seguito tutti i dettagli. Sportmediaset su Henrique-Inter. Ecco quanto scrive Sportmediaset riguardo l’affare Henrique-Inter: “La telenovela è giunta al termine: è tutto fatto per il passaggio di Luis Henrique dal Marsiglia all’Inter. Il club francese e quello nerazzurro hanno trovato l’intesa definitiva e l’esterno brasiliano classe 2001 si trasferirà a Milano per 23 milioni di euro più 2 bonus, firmando un contratto fino al 2030... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it