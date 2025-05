Colpo della Guardia di finanza arrestati due spacciatori con cocaina per mezzo milione di euro

Due spacciatori sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Perugia dopo essere stati sorpresi con cocaina del valore di mezzo milione di euro. L'operazione, condotta dal Nucleo di polizia economica finanziaria, ha avuto luogo in un parcheggio, dove gli agenti hanno monitorato i movimenti sospetti di un'autovettura. L'intervento evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta al traffico di droga.

Due persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Perugia dopo essere stati trovati in possesso di cocaina per mezzo milione di euro. I finanzieri del Nucleo di polizia economica finanziaria di Perugia hanno controllato un’autovettura ferma nel parcheggio antistante un centro... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Colpo della Guardia di finanza, arrestati due spacciatori con cocaina per mezzo milione di euro

Ne parlano su altre fonti

Colpo della Guardia di finanza, arrestati due spacciatori con cocaina per mezzo milione di euro; Mafia, colpito il patrimonio del boss dei Laudani Orazio Scuto: sequestrati beni per oltre un milione di euro; Blitz e sequestro al campo Panareo di Lecce: scoperti sei chili di droga, scatta un arresto; Corruzione e riciclaggio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina in azione nei confronti di un mandatario della SIAE. 🔗Se ne parla anche su altri siti