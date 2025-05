Colpì violentemente la compagna quando lei cercò di chiamare i carabinieri | arrestato

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bondeno dopo aver maltrattato la sua compagna, colpendola violentemente quando lei ha tentato di chiamare le forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto nel giugno 2023, e l'uomo era già ricercato dopo essere fuggito dall'abitazione. Ora si trova in carcere, a seguito delle denunce per violenza domestica.

In carcere dopo i maltrattamenti. I carabinieri di Bondeno, nel giugno del 2023, avevano denunciato un 31enne straniero che aveva percosso la fidanzata all'interno della sua abitazione per poi allontanarsi e rendersi irreperibile. Prima di lasciare la casa l'uomo, accortosi che la compagna aveva.

