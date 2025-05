Colori creatività e comunità | il 2 giugno si rigenera la piazza di Santa Rita a Lanciano

Il 2 giugno, la piazza di Santa Rita a Lanciano si trasformerà in un vivace palcoscenico di colori e creatività, grazie al progetto regionale Ricoclaun – Sorrisi, inclusione e rigenerazione. Questa giornata celebrerà la rigenerazione urbana, l'arte e la partecipazione della comunità, invitando tutti a contribuire attivamente a un’esperienza di condivisione e innovazione culturale. Un appuntamento da non perdere per rivitalizzare il quartiere!

