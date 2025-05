Cologno Monzese un giardino per Sofia Castelli nel giorno del suo compleanno

Cologno Monzese si prepara a celebrare i 22 anni di Sofia Castelli con un emozionante giardino fiorito, un tributo alla giovane studentessa universitaria tragicamente scomparsa nel 2023. L'evento, che si svolgerà il 28 maggio 2025, offrirà un momento di riflessione e commemorazione per ricordare la vita di Sofia, spezzata da un gesto di violenza incomprensibile.

Cologno Monzese (Milano), 28 maggio 2025 – Un tappeto verde di fiori per festeggiare i 22 anni di Sofia Castelli, la studentessa universitaria uccisa nella sua abitazione di corso Roma la notte tra il 28 e il 29 luglio 2023. Uccisa nel sonno dall’ ex fidanzato Zakaria Atqaoui, che si era nascosto nell’armadio della sua camera con un coltello e poi l’aveva aggredita a morte. Questa sera, mercoledì 28 maggio, famiglia, amici, insegnanti, associazioni e istituzioni si sono date appuntamento al parco di via Negrinell i a Cologno Monzese per ricordarla nel giorno del suo 22esimo compleanno. In centinaia hanno risposto all’appello della onlus Scarpetta Rossa Aps di portare un fiore o una pianta: uno dopo l’altro, con un vaso in mano, i colognesi sono arrivati nel giardino pubblico per mettere a dimora rose, margherite e altre essenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cologno Monzese, un giardino per Sofia Castelli nel giorno del suo compleanno

