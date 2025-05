Colloqui UE-Emirati per il libero scambio Sefcovic Una pietra miliare

L'Unione Europea e gli Emirati Arabi Uniti hanno avviato ufficialmente i negoziati per un accordo di libero scambio, un passo significativo verso una maggiore integrazione economica. L'annuncio è stato fatto dal commissario europeo per il Commercio, Maros Sefcovic, durante un incontro con le autorità emiratine, segnando un momento cruciale nelle relazioni commerciali tra le due entità .

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’ Unione Europea e gli Emirati Arabi Uniti hanno avviato i negoziati per un accordo di libero scambio. Lo ha annunciato il commissario europeo per il Commercio, Maros Sefcovic su X, a margine dell’incontro con le autorità emiratine. “Il lancio ufficiale dei negoziati per un accordo bilaterale di libero scambio segna una pietra miliare, elevando la nostra già forte partnership a un livello ancora più alto, incentrato sulla realizzazione di un accordo ambizioso e commercialmente significativo”, ha detto Sefcovic. Gli Emirati Arabi Uniti sono il secondo più grande partner commerciale dell’Ue nella regione del Golfo, con un commercio di beni che si avvicina ai 56 miliardi di euro e di servizi che superano i 39 miliardi di euro all’anno. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Colloqui UE-Emirati per il libero scambio, Sefcovic “Una pietra miliare”

Cosa riportano altre fonti

Colloqui UE-Emirati per il libero scambio, Sefcovic “Una pietra miliare” - Le parole del commissario europeo per il Commercio, Maros Sefcovic su X, a margine dell'incontro con le autorità emiratine ... 🔗Da italpress.com

Al via i negoziati Ue-Emirati per un accordo commerciale - (ANSA) - BRUXELLES, 28 MAG - L'Ue e gli Emirati Arabi Uniti hanno concordato l'avvio ufficiale dei negoziati per un accordo bilaterale di libero scambio. "Segna una pietra miliare importante, elevando ... 🔗msn.com scrive

Dazi: accordo Ue-Emirati Arabi Uniti su avvio negoziati libero scambio (RCO) - Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Durante il colloquio, hanno concordato di avviare negoziati per un accordo di libero scambio". E' quanto recita un comunicato della commissione in cui si ... 🔗Si legge su ilsole24ore.com