collezione del trofeo europeo del chelsea

Scopri la collezione completa dei trofei europei del Chelsea, che nel 2025 ha raggiunto un importante traguardo conquistando la Conference League dopo i successi in Champions League ed Europa League. Una testimonianza della straordinaria crescita e competitivitĂ del club nel panorama internazionale.

2025-05-28 23:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Chelsea ha completato il set di trofei europei con una vittoria enfatica sul Real Betis nella finale della Conference League. La vittoria ha aggiunto al loro trasporto di titoli di Coppa di Champions League, Europa League e Coppa e ha portato il totale a nove vittorie europee. Ma quali squadre della Premier League hanno vinto quali trofei europei e quando? Coppa di Champions LeagueEuropea. La Coppa Europea era dominata dalle squadre inglesi negli anni ’70 e ’80 prima di essere ribassata come Champions League nel 1992. 🔗 Leggi su Justcalcio.com