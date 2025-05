Collegamenti Eolie Capo d' Orlando Lombardo attende risposte

L'onorevole Giuseppe Lombardo, deputato regionale di Sud Chiama Nord, sottolinea l'importanza di potenziare i collegamenti tra le isole Eolie e Capo d'Orlando. In un momento cruciale per la crescita economica della provincia, invita a garantire servizi turistici adeguati e a creare opportunità concrete per il territorio, affinché tutti possano contribuire attivamente al progresso locale.

"Vogliamo essere messi tutti nelle condizioni di dare un contributo concreto alla crescita economica della nostra provincia, potenziando i servizi turistici e creando reali opportunità per il territorio» – dichiara l’on. Giuseppe Lombardo, deputato regionale di Sud Chiama Nord. L’onorevole. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Collegamenti Eolie Capo d'Orlando, Lombardo attende risposte

Ne parlano su altre fonti

COLLEGAMENTI PER LE EOLIE DA CAPO D’ORLANDO – Il 10 giugno un Consiglio comunale aperto per far...; Collegamenti da Capo d’Orlando per le Isole Eolie? Al momento non c’è nessuna conferma del servizio. Indetto consiglio comunale aperto; COLLEGAMENTI CON LE EOLIE – L’opposizione consiliare orlandina rilancia l’allarme fondi e chi...; “GUERRA E PACE” – a Capo d’Orlando l’arte si fa voce contro l’orrore dei conflitti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Capo d’Orlando: Aliscafi per le Eolie, convocato un Consiglio comunale aperto - Dalla richiesta alla concretezza: il collegamento via aliscafo tra Capo d’Orlando e le Isole Eolie entra ufficialmente nel dibattito politico ... 🔗Da 98zero.com

Capo d’Orlando, dal 15 giugno attivi i collegamenti con le Isole Eolie - A garantire il servizio di andata e ritorno saranno, al momento però solo fino al 15 settembre, gli aliscafi della società “Liberty Lines” grazie ad un accordo con la Regione ... 🔗msn.com scrive

Capo d’Orlando: Tra un mese il via al collegamento con le Eolie - Il servizio sarà avviato tra un mese. Liberty Lines collegherà Capo d'Orlando con le Isole Eolie. Un corsa di andata ... 🔗Si legge su 98zero.com

Collegamenti da Capo d’Orlando per le Isole Eolie? Al momento non c’è nessuna conferma del servizio