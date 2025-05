Colleferro Polo Logistico Unieuro ha inaugurato un hub da 50mila metri quadri per potenziare la distribuzione nel centro e nel sud Italia

Unieuro ha recentemente inaugurato un nuovo hub logistico di 50.000 metri quadri a Colleferro, destinato a potenziare la distribuzione nel centro e nel sud Italia. Questo investimento strategico rappresenta un passo fondamentale per migliorare l'efficienza dei servizi e soddisfare le crescenti esigenze del mercato locale. L'apertura del polo logistico segna un importante traguardo per l'azienda e per lo sviluppo economico della regione.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella tarda mattinata dello scorso Lunedì 26 Maggio nel Polo Logistico di Colleferro è stato inaugurato il nuovo

