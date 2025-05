Colico | troppi batteri bagni vietati a Inganna

A Colico, il 28 maggio 2025, i recenti campionamenti effettuati da Ats Brianza hanno rilevato livelli di Escherichia coli ed enterococchi intestinali oltre i limiti consentiti, portando alla dichiarazione di divieto di balneazione sulla spiaggia di Inganna. Questa situazione solleva preoccupazioni per la salute pubblica e mette in evidenza la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza delle acque.

Colico, 28 maggio 2025 – Superamento dei limiti di escherichia coli ed enterococchi intestinali. Esiti non favorevoli alla balneazione sulla spiaggia di Inganna, a Colico, sono emersi dai campionamenti svolti da Ats Brianza a maggio sulle sponde lecchesi. Un risultato che conferma la situazione critica già emersa dai precedenti campionamenti svolti su questo tratto. Sono invece tornate balneabili le spiagge di Dorio e di Oggiono, affacciata sul Lago di Annone (nella foto). Esito positivo e via libera alla balneazione per tutti gli altri tratti di spiaggia che vengono costantemente controllati dall’azienda sanitaria... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colico: troppi batteri, bagni vietati a Inganna

