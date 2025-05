Colico in cantina | edizione 2025 ricca di novità

Anche nel 2025 torna "Colico in Cantina", l'evento che celebra il meglio del vino di qualità tra tradizione e innovazione. Dopo un successo crescente, questa dodicesima edizione promette numerose novità, con un'attenzione speciale alle realtà produttive locali, offrendo un'occasione imperdibile per scoprire i tesori del territorio.

Come lo scorso anno, e dopo un successo crescente, torna "Colico in cantina". La dodicesima edizione della kermesse dedicata al vino di qualità si terrà il 14, 20 e 21 giugno 2025 a Villatico, frazione di Colico. Quest'anno "Colico in Cantina" pone un focus particolare sulle realtà produttive.

