Colico con Sondrio? Svolta in Regione | strada aperta per il referendum

Una recente svolta apre nuove prospettive per Colico, che potrebbe passare dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio grazie a un emendamento approvato dal Consiglio regionale della Lombardia. Questa decisione, passando per un referendum, segna un passo importante nel percorso di cambiamento amministrativo del territorio.

Una svolta importante nella vicenda del possibile passaggio di Colico dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, a voto segreto, l'emendamento alla legge ordinamentale che introduce la possibilitĂ per i comuni lombardi di indire un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Colico con Sondrio? Svolta in Regione: strada aperta per il referendum

