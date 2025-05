Cognetta è pronta | Ci aspettano mesi durissimi

Valentina Cognetta, neo sindaco, si prepara ad affrontare una sfida intensa nei prossimi mesi. Durante la sua prima visita agli uffici comunali, ha messo in evidenza le difficoltà emerse a causa del commissariamento, sottolineando la necessità di affrontare problematiche irrisolte. La sua determinazione sarà fondamentale per guidare la comunità attraverso queste sfide.

"Visto quello che mi hanno detto questa mattina, in occasione della mia prima visita agli uffici comunali, credo proprio che i prossimi mesi non saranno facili. Abbiamo molte cose da affrontare, problematiche che si sono incancrenite in questo anno di commissariamento". Valentina Cognetta, sindaco da meno di 24 ore, si è già messa al lavoro. "A breve decideremo anche la composizione della Giunta perché serve mettersi al lavoro da subito, Tutti insieme". Uno dei primi dossier da affrontare sarà quello del nuovo polo logistico che ha suscitato molte polemiche tra i residenti. "La convenzione è già stata firmata...