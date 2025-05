Coesione resilienza prossimità | priorità 2025-2030 per città e regioni

L'articolo di Luigi Di Marco, pubblicato sul sito dell'ASviS, esplora le priorità per città e regioni nel periodo 2025-2030, focalizzandosi su coesione, resilienza e prossimità. In occasione della sessione plenaria del Comitato delle regioni, il testo analizza l'importanza di queste tematiche per un futuro sostenibile e inclusivo, evidenziando il ruolo centrale delle politiche locali e regionali dal 14 al 15 maggio 2025.

Riproponiamo il testo di Luigi Di Marco della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 20 maggio 2025 Sessione plenaria del Comitato delle regioni. Il 14-15 maggio si è tenuta la sessione plenaria del Comitato delle regioni (CdR). I leader locali e regionali dell’Ue hanno adottato all’unanimità una risoluzione sulle priorità 2025-2030 osservando gli obiettivi dell’agenda strategica 2024-2029 del Consiglio europeo (vedi punto 2 della rubrica del 2.7.2024 ) e gli orientamenti politici 2024-2029 della Commissione europea... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

