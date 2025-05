Cody e Brandi Rhodes | Dopo la AEW abbiamo ricevuto un trattamento alla Dark Knight

Dopo un'importante carriera in AEW, Cody e Brandi Rhodes hanno lasciato la compagnia nel 2022, scatenando un acceso dibattito tra i fan. In questo articolo esploreremo il loro percorso, le motivazioni dietro la loro decisione e come si sentono riguardo alla rappresentazione ricevuta nel mondo del wrestling. Un'analisi che svela retroscena e dinamiche che hanno caratterizzato la loro avventura.

Cody e Brandi Rhodes hanno lasciato la AEW nel 2022, dopo essere stati una parte fondamentale della compagnia per tre anni. Nonostante la loro uscita abbia suscitato molte reazioni negative da parte dei fan, sembra che Cody Rhodes creda che lui e Brandi non siano stati rappresentati nel modo migliore possibile. Parlando al podcast What Do You Wanna Talk About?, Cody e Brandi hanno discusso della loro uscita dalla AEW. “The American Nightmare” ha spiegato che lui e Brandi sono stati ritratti in modo molto cupo e drammatico, paragonandolo allo stile di The Dark Knight, come se fossero stati “ riscritti ”: “Non entreremo troppo nei dettagli, ma quando abbiamo lasciato la compagnia alternativa, siamo stati in un certo senso riscritti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Cody e Brandi Rhodes:”Dopo la AEW abbiamo ricevuto un trattamento alla Dark Knight”

WWE: Cody Rhodes pubblicizzato per Money In The Bank, potremmo rivederlo presto - Cody Rhodes potrebbe presto fare il suo ritorno in WWE, essendo stato pubblicizzato per Money in the Bank. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Cody Rhodes appare in pubblico per la prima volta dopo la perdita del titolo; Cody Rhodes avvistato nei pressi del prossimo evento WWE; WWE | Cody Rhodes torna e salva Jey Uso dall’interferenza di Cena match di coppia stellare a MITB; Cody Rhodes e sua moglie Brandi ricordano gli inizi della loro storia d'amore. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

What a special moment for Cody Rhodes and his family ?? #WrestleMania