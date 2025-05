Cocaina e abusi dopo il party in spiaggia | la 14enne in aula accusa il giovane | Sono stata violentata

In un'udienza che ha catturato l'attenzione della comunità, un processo a Macerata ha visto emergere gravi accuse di violenza sessuale. Una ragazza di 14 anni ha testimoniato contro un giovane marocchino di 24 anni, sostenendo di essere stata vittima di un abuso dopo una festa in spiaggia, aggravata dall'uso di cocaina. L'incidente solleva interrogativi sul tema della sicurezza e del soggetto della droga tra i giovani.

ANCONA Udienza fiume, ieri pomeriggio, del processo in corso dinanzi ai giudici del collegio 1 del tribunale di Macerata a carico di un 24enne marocchino accusato di violenza sessuale nei confronti... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Cocaina e abusi dopo il party in spiaggia: la 14enne in aula accusa il giovane: «Sono stata violentata»

Ne parlano su altre fonti

Cocaina e abusi dopo il party in spiaggia: la 14enne in aula accusa il giovane: «Sono stata violentata»; Nascondevano la cocaina con le calamite: arrestati tre pusher, la droga trovata in una aiuola; Viaggio nelle tradizioni, in musica e poesia. Il conduttore Federico Quaranta oggi sul palco del Festival deg; Violenza sessuale la 14enne conferma tutto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cocaina e abusi dopo il party in spiaggia: la 14enne in aula accusa il giovane: «Sono stata violentata» - ANCONA Udienza fiume, ieri pomeriggio, del processo in corso dinanzi ai giudici del collegio 1 del tribunale di Macerata a carico di un 24enne ... 🔗Da msn.com

Cocaina a Downing Street: nuovo scandalo, polvere sospetta a un party quando Boris Johnson era premier - Un altro brutto colpo per i Tory, nel Regno Unito, dopo ... party organizzati da Johnson in pieno lockdown. Spiega l'articolo di The Guardian: tracce di una sostanza che, molto probabilmente, era ... 🔗Lo riporta ilmattino.it

Tour e cocaina, Olimpiadi e abusi sessuali: il campione e la tragedia umana, "Morto il giorno dopo" - Dal trionfo al Tour de France alla consacrazione olimpica prima di finire in bancarotta, cadere nella tossicodipendenza e rischiare la morte: una parabola che l'ex campione di ciclismo, sir Bradley Wi ... 🔗Scrive tuttosport.com

The WORST Case of Drug Addiction in the World!?? #shorts