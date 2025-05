Cobolli sul New York Times | promettente come Fonseca e Shelton poteva fare il calciatore

Nel panorama tennistico italiano, spicca un giovane talento che, pur non essendo nei radar come Jannik Sinner o Lorenzo Musetti, promette di fare scintille. Abbandonando il sogno calcistico con la Roma, ha scelto la racchetta e ora si fa notare per le sue abilità. Scopriamo chi è questo atleta emergente e quali sono le sue aspirazioni nel mondo del tennis.

“È un giovane tennista italiano, ma non è Jannik Sinner o Lorenzo Musetti. È un atleta emergente, ma non è un Ben Shelton o un Joao Fonseca. Avrebbe potuto diventare un calciatore famoso, ma da adolescente abbandonò il settore giovanile della Roma, un club di Serie A. E parla così dolcemente che a volte è impossibile sentirlo senza avvicinarsi”. Chi è? E’ Flavio Cobolli, sul New York Times. Uno che nella stessa descrizione del Nyt “è passato inosservato durante la sua giovane carriera tennistica”, ma ora non più. Proprio no. Ha vinto il suo primo Atp 500, e soprattutto un ritratto sul sito del più importante giornale del pianeta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cobolli sul New York Times: promettente come Fonseca e Shelton, poteva fare il calciatore

