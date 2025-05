Cnddu ricorda le stragi di Capaci e via D' Amelio e lancia l’iniziativa le chiavi della giustizia

In occasione della Giornata Nazionale della Legalità, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani ricorda le stragi di Capaci e via D’Amelio, eventi tragici che hanno segnato la lotta contro la mafia in Italia. Con l'iniziativa "Le chiavi della giustizia", si intende stimolare una riflessione significativa su questi attentati e il loro impatto duraturo sulla società e sulla legalità.

