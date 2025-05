Club Tennis Ceriano | Quarto Successo Consecutivo per la Promozione in Serie B1

Il Club Tennis Ceriano continua la sua straordinaria corsa verso la promozione in serie B1, collezionando un quarto successo consecutivo. Nella quinta giornata, la squadra ha trionfato per 5-1 sui campi del Tennis Club Guidizzolo, grazie a performance eccezionali come quella di Matej Vocel, che ha dominato nel suo incontro. L'entusiasmo e la determinazione del club sono palpabili, mentre si avvicina l'obiettivo tanto ambito.

Continua a gonfie vele la marcia del Club Tennis Ceriano verso la promozione in serie B1. Nella quinta giornata è arrivato infatti il quarto successo di fila per 5-1 sui campi del Tennis Club Guidizzolo. Nei singolari, Matej Vocel ha confermato il proprio stato di grazia battendo in due set (6-3, 6-1) Andrea Dall’Asta, e sempre in due parziali è arrivato anche il successo di Alessio Zanotti (7-6, 6-1) su Daniele Pasin. Di Tobia Baragiola Mordini il punto del provvisorio 3-1, grazie al successo per 7-6, 1-6, 6-4 contro Alessandro Coppini. Le rodatissime coppie di Ceriano hanno poi chiuso i conti nei match di doppio, con ZanottiRossi e VocelBaragiola capaci di lasciare le briciole agli avversari... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Club Tennis Ceriano: Quarto Successo Consecutivo per la Promozione in Serie B1

