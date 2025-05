clima l onu prevede caldo record nei prossimi 5 anni

Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale dell'ONU, i prossimi cinque anni saranno contrassegnati da temperature record, segnando un ulteriore aggravamento della crisi climatica. Questa previsione allarmante sottolinea l'urgenza di affrontare il cambiamento climatico e le sue conseguenze, con la temperatura media globale attesa per superare i livelli storici. Analizziamo i fattori che contribuiscono a questo trend preoccupante e le implicazioni per il futuro del nostro pianeta.

Clima fuori controllo. L' Onu prevede caldo record nei prossimi 5 anni. Un'analisi dell' Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite mette in evidenza come i prossimi 5 anni saranno caratterizzati da caldo record, con una temperatura media che quasi sicuramente dovrebbe essere oltre gli 1,5 gradi centigradi, ovvero la soglia da non superare indicata nell' Accordo di Parigi. In un nuovo rapporto, la World meteorological organization (Wmo) fa presente che "le previsioni climatiche globali indicano che le temperature dovrebbero rimanere a livelli record o prossimi a tali livelli nei prossimi 5 anni, aumentando i rischi climatici e l' impatto sulle società, sulle economie e sullo sviluppo sostenibile "...