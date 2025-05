Clima italiani favorevoli a nuovi impianti di energia rinnovabile

In un contesto di crescente attenzione per la sostenibilità, un recente studio rivela che la maggior parte degli italiani è favorevole all'installazione di nuovi impianti di energia rinnovabile, a condizione che siano associati a benefici economici locali. Questo potrebbe segnare un'importante opportunità per lo sviluppo sostenibile in Italia.

Roma, 28 mag. (askanews) - La maggioranza degli italiani è favorevole allo sviluppo di nuovi impianti di energia rinnovabile nel proprio territorio ma se accompagnati da potenziali benefici economici, ottenuti grazie a progetti di sviluppo locali. E' quanto emerge da uno studio presentato oggi alla Stampa estera da Project Tempo - organizzazione di ricerca attiva a livello europeo - che ha analizzato il rapporto tra politiche climatiche, fisco e consenso elettorale in Italia. L'analisi evidenzia che incentivi come sconti diretti in bolletta o tasse alle imprese a beneficio del territorio locale possono aumentare il sostegno ai progetti per la transizione ecologica di quasi il 30%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Clima, italiani favorevoli a nuovi impianti di energia rinnovabile

