Clima i prossimi anni potrebbero battere tutti i record di caldo della storia

Negli anni a venire, le temperature globali potrebbero raggiungere livelli senza precedenti, con un'80% di probabilità di superare almeno un record di caldo entro il 2030. Questo scenario allarmante non solo minaccia di infrangere primati storici, ma espone il pianeta a rischi estremi, aggravando le problematiche di siccità e alluvioni in molte aree del mondo. È tempo di agire per mitigare queste conseguenze devastanti.

L'allarme: c'è l'80% di probabilità che si superi almeno un primato termico entro il 2030, con rischi estremi per siccità e alluvioni...

