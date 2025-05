Claudio Chiellini a Tuttosport | In Next Gen abbiamo un obiettivo preciso Yildiz? Per noi è un grande successo Sul futuro di Brambilla dico questo

Claudio Chiellini, direttore sportivo della Juventus Next Gen, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, in cui ha delineato gli obiettivi della squadra e commentato il successo di Yildiz. Inoltre, ha fornito aggiornamenti sul futuro di Brambilla. Scopriamo le sue dichiarazioni e la visione per il futuro della squadra bianconera.

Claudio Chiellini a Tuttosport: «In Next Gen abbiamo un obiettivo preciso». Tutte le dichiarazioni del dirigente della seconda squadra bianconera. Claudio Chiellini, direttore sportivo della Juventus Next Gen, è intervenuto a Tuttosport. Di seguito le sue parole. OBIETTIVO – « Fare diventare questi giocatori non solo giocatori della prima squadra, ma giocatori della prima squadra vincenti » SECONDA SQUADRA – « Ti permette di portare i giocatori dal settore giovanile alla Primavera e al professionismo in modo graduale, facendoli crescere senza mandarli in prestito. Ti permette di aspettare, di valutarli, di dare loro l'opportunità al momento giusto » YILDIZ – « E' un giocatore importante, il nostro numero 10...

