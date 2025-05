Claude può parlare | la modalità vocale può connettersi a Gmail e Calendar Attiva anche la ricerca web gratuita

Anthropic ha appena lanciato importanti novità per il suo chatbot Claude, introducendo una modalità vocale in beta accessibile a tutti i piani. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di connettersi a Gmail e Calendar, amplificando la versatilità del servizio. Inoltre, gli utenti della versione gratuita possono accedere a una ricerca web integrata, ampliando ulteriormente le potenzialità del chatbot. Scopriamo insieme tutte le novità!

